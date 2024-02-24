سياسة
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زعماء أوروبيون في أوكرانيا.. وزيلينسكي يتعهد بـ"النصر" على روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، إن أوكرانيا ستنتصر على روسيا، فيما حضرت المراسم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا.
زعماء أوروبيون في أوكرانيا.. وزيلينسكي يتعهد بـ"النصر" على روسيا
زعماء أوروبيون يزورون أوكرانيا.. وزيلينسكي: سننتصر في الحرب على روسيا / صورة: AA 
24 فبراير 2024

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بـ"النصر" على روسيا في الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب بين البلدين.

وحضر زيلينسكي مراسم إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الحرب بين البلدين، التي أقيمت في هوستومل (شمال غرب كييف)، إحدى القرى المتضررة من الحرب.

وشارك المراسم إلى جانب زيلينسكي، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، ورؤساء وزراء كل من إيطاليا جورجيا ميلوني، وكندا جاستن ترودو، وبلجيكا ألكسندر دي كرو.

وكان 4 زعماء أوروبيين زاروا أوكرانيا لإظهار الدعم والتضامن معها بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب.

وخلال كلمته بالمراسم، قال زيلينسكي إن "خطة روسيا في السيطرة على كييف خلال 3 أيام بدأت من قرية هوستومل"، مضيفاً: "قبل عامين واجهنا قوات إنزال العدو هنا بالنار، وبعد عامين ها نحن نلتقي أصدقاءنا وشركاءنا هنا".

وذكر الرئيس الأوكراني أن القرية تعبر بشكل رمزي وهادف عن "التقدم" الذي أحرزه الجيش الأوكراني خلال عامين منذ 24 فبراير/شباط 2022.

وأوضح أن الشعب الأوكراني واصل الوقوف على قدميه خلال أول 3 أيام من اندلاع الحرب، ولم يسقط في اليوم الرابع، وقاتل في اليوم الخامس.

وأضاف: "ثم شهر، وبعدها 6 أشهر، والآن عامان، حرب من أجل الحرية، وكما أردد في خطاباتي دائماً، الأشخاص الرائعون يواصلون ببسالة الحرب من أجل الحياة، إنهم شعب عظيم لبلد عظيم".

وعن مصير الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عامين ودخولها عامها الثالث، قال زيلينسكي إن كل شخص عادي يرغب في انتهاء الحرب.

واستدرك: "لكن لا أحد منا سوف يسمح بنهاية أوكرانيا"، وشدد على أن الحرب إن كانت ستنتهي فإن ذلك سيكون "بشروط" أوكرانيا.

في المقابل، قال مسؤولون روس إنهم مستعدون لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا، لكن الحظر الذي فرضته كييف على الاتصالات مع موسكو حال دون بدايتها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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