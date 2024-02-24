سياسة
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"حزب الله": حققنا إصابات في مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقصف بلدات لبنانية
أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين في مزارع شبعا والضهيرة والمالكية، وتحقيق إصابات مباشرة بها، في وقت يواصل الاحتلال قصف بلدات لبنانية.
"حزب الله": حققنا إصابات في مواقع إسرائيلية.. والاحتلال يقصف بلدات لبنانية
استمرار التوتر والقصف المتبادل بين "حزب الله" وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية / صورة: AFP
24 فبراير 2024

تجدد القصف المتبادل على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إذ أعلن "حزب الله"، السبت، استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال، الذي واصل القصف على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال "حزب الله"، في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفت ثكنة ‏زبدين وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية و"حققت فيها إصابة مباشرة".

كما استهدف الحزب موقع راميا الإسرائيلي، وتجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة (شمال).

وأعلن الحزب كذلك استهداف تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا (شمال) بصاروخي بركان، وتحقيق إصابة مباشرة به. ‏كما أشار إلى استهداف مبنى يتمركز فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة المالكية، معلناً أنه حقق إصابة مباشرة.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن قصفاً مدفعيّاً إسرائيليّاً استهدف مناطق في جنوب لبنان، شمل أطراف بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام بقضاء حاصبيا.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، حسب الشهود، أطراف بلدة الجبين بقضاء صور جنوب لبنان، فيما شنَّ الطيران الحربي غارات على بلدات رب ثلاثين وعيتا الشعب وبليدا.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة ضد قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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