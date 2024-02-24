أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السبت، أهمية كشف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بالأدلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ألطون، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، الذي يبحث "الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها لتضليل الرأي العام العالمي".

ويشارك في الاجتماع الاستثنائي، الذي انطلق السبت ويستغرق يوماً واحد، 200 مسؤول إعلامي، بينهم 20 وزيراً من 43 دولة.

وذكر ألطون أنه "مهما كان الثمن، علينا أن نثبت بالأدلة وحشية إسرائيل وممارسات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والأفعال الشريرة لها، ليس فقط في غزة ولكن في الأراضي الفلسطينية كافة، وسنواصل هذا الجهد".

ولفت إلى أن "إسرائيل امتداد للعقلية الغربية والاستعمارية والإمبريالية في الشرق الأوسط، فقد ارتكبت فظائع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومجازر في المنطقة".

وأضاف: "بهذه الأفعال والانتهاكات تستولي إسرائيل على الأراضي، وارتكبت، وما زالت، جرائم حرب، كالقتل المتعمد للمدنيين".

وانتهكت إسرائيل، حسب ألطون، "نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي، واتفاقية جنيف، المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون الحرب".

وتابع: "ارتكبت إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، وضمن هذه الجرائم قتلت نحو 30 ألف شخص بريء في غزة".

الغرب يغض النظر عن جرائم إسرائيل

وعزا ألطون تهوُّر إسرائيل في تصرفاتها إلى "غياب العدالة في النظام الدولي، وآلية عمل المنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة، في ما يتعلق بالتعامل مع النزاعات والصراعات ومعاقبة إسرائيل".

وقال إن "إسرائيل ترتكب جرائم ومجازر، ولكن النظام العالمي الغربي يفرض الحصانة لها، ولا يمكننا قبول هذا".

وبيَّن ألطون أنَّ "مجلس الأمن الدولي لم يستطع منع وقوع تلك الجرائم، كما أنه لم ينجح في اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار".

وردَّ عدم تعرض إسرائيل لعقوبات رغم كل انتهاكاتها إلى "الاستخدام السيئ وغير المسؤول لسلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.. ويبين هذا الوضع أيضاً التخبط داخل النظام الدولي نفسه، ومراجعة هذا النظام أمر ضروري".

وأضاف: "مفهوم ومبدأ رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، المتمثل في (العالم أكبر من خمسة) و(نحو عالم أكثر عدلاً)، هو التعبير الأكثر إيجازاً لما يحتاج إليه النظام الدولي من مراجعة".

وتابع: "وانطلاقاً من هذا الشعار، موقفنا في تركيا مع دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتحدة جغرافيّاً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

التضليل الإعلامي الإسرائيلي

والخلل الحاصل في النظام الدولي، امتد، حسب ألطون، إلى الإعلام قائلاً: "يوجد أسلوب يهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي من خلال تسويق ما يسمى المبررات المشروعة للمجازر الإسرائيلية".

واعتبر أن "هذه السياسة الإعلامية في كثير من الجوانب الانعكاس الأكثر واقعية لمفهوم الصحافة الاستعمارية اليوم".

وتابع: "نرى بعض المؤسسات الإعلامية الغربية تتخذ نهجاً انتقائيّاً، وتكرر الرواية الإسرائيلية عند اختيار مصادر أخبارها".