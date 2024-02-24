سياسة
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"حلّقت لأكثر من ساعة".. نجاح المسيّرة الهجومية التركية "أقنجي سي" بالطيران
نجحت المسيّرة الهجومية التركية "أقنجي سي" في أول اختبار طيران، وأعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية، أن الطائرة تتمتع بقوة إجمالية تبلغ 1700 حصان وتتميز بأعلى قدرة قتالية في فئتها.
"حلّقت لأكثر من ساعة".. نجاح المسيّرة الهجومية التركية "أقنجي سي" بالطيران
تركيا.. المسيّرة الهجومية "أقنجي سي" تنجح في أول اختبار طيران / صورة: AA
24 فبراير 2024

أعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية، السبت، نجاح المسيّرة الهجومية "أقنجي سي" في أول اختبار طيران لها.

وأفادت بايكار في بيان بأن المسيّرة الهجومية "Bayraktar AKINCI C" المطورة محلياً في إطار مشروع مسيّرات "AKINCI" الذي يُنفَّذ تحت قيادة رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، أكملت بنجاح أول اختبار طيران لها.

وتبلغ قوة "أقنجي سي" وهي الإصدار الثالث لسلسلة مسيّرات "بيرقدار أقنجي" 2X850 حصاناً.

وتتميز "أقنجي سي" بقوة إجمالية تبلغ 1700 حصان (2X850)، وبأعلى قدرة قتالية في فئتها.

واستطاعت المسيّرة البقاء في حالة الطيران خلال اختبارها الأول أكثر من ساعة، إذ اجتازت بنجاح اختبار خطوات المعلمة الديناميكية الهوائية.

وأجرت مسيّرة أقنجي الهجومية أول اختبار لها في 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، ودخلت الخدمة في الجيش التركي في 29 أغسطس/آب 2021.

ومؤخراً دخلت مسيّرتا "أقنجي إيه-AKINCI A" و"أقنجي بي-AKINCI B" الهجوميتان مخزن السلاح في الجيش التركي، وفي جيوش عدد من الدول الصديقة والحليفة في مقدمتها أذربيجان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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