هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مواطنيه والعالم الإسلامي والإنسانية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، التي تصادف السبت/الأحد.

ونشر أردوغان التهنئة مساء السبت على حسابه في منصة إكس وأرفقها بصورة تحتوي على الآية الرابعة من سورة الدخان "فيها يفرق كل أمر حكيم".

وقال أردوغان في منشوره: "أهنئ أمتنا والعالم الإسلامي بليلة البراءة المباركة، وهي بشير شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان بصحة وسلام ورخاء مع أحبائنا".

وتابع الرئيس التركي: "نسأل الله تعالى أن يكون في عون المظلومين في كل ركن من أركان جغرافية أمتنا، وبخاصة إخواننا في غزة".

ويطلق على ليلة "النصف من شعبان" في تركيا، "ليلة البراءة".

ويحيي المسلمون في أصقاع الأرض ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء عقب صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي.