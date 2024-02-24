سياسة
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جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية.
جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن
جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن / صورة: vesselfinder
24 فبراير 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحي سريع، في بيان مصور ليلة السبت\الأحد، إن قواتهم استهدفت، في عملية عسكرية نوعية، السفينة النفطية الأمريكية " TORM THOR" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحرية.

وأوضح سريع في بيانه أن العملية تأتي "استجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم في الانتصارِ لمظلومية الشعب الفلسطينيِ، وضمن الردِ على العدوان الأمريكي البريطانيِ على بلدِنا".

كما كشف المتحدث العسكري للحوثيين عن استهداف سلاح الجو المسير التابع لهم، عددا من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر بالطائرات المسيرة.

وتابع سريع "نؤكد أننا سنواجهُ التصعيد الأمريكيَّ البريطانيَّ بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضدَّ جميع الأهدافِ المعاديةِ في البحرين الأحمر والعربي دفاعاً عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وأكد سريع أن العمليات العسكرية للجماعة "لنْ تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه عدوانا وحربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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