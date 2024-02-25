أثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على دور تركيا الرائد في مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها طه خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم بضيافة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في إسطنبول، السبت.

وأكد طه أن "ما تشهده الأرض الفلسطينية وخصوصاً قطاع غزة من مجازر مروعة تجسد نموذجاً للإرهاب المنظم والعنف وجريمة إبادة جماعية يقترفها الاحتلال الإسرائيلي دون رادع سياسي أو ديني أو إنساني أو قانوني".

ونوه بدور تركيا الرائد في مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مشدداً على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي "تستدعي تعزيز الجهود والمواقف من أجل فضح هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي قانونياً ومساءلته".

وأشاد طه، بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي انعقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار إلى أن "القمة اتخذت قراراً بإنشاء وحدة رصد إعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، التي أطلقتها الأمانة فعلياً، إضافة إلى وحدة رصد قانونية، وذلك بهدف توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

ولفت طه، إلى استشهاد 126 صحفياً "منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية الجارية حالياً على قطاع غزة".

وشدد على أن استهداف الاحتلال الصحفيين يأتي "في سياق سياسته الهادفة إلى مصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه والتغطية على جرائمه اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".

كما دعا الأمين العام "جميع الجهات المكلفة ملف الإعلام في الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم والتعاون من أجل تطوير دور وحدة الرصد الإعلامي في الأمانة العامة، والشراكة في رعاية وتنظيم أنشطة إعلامية بهدف مناقشة وتوثيق وفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية".

وجدد طه، تأكيده على دعم منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني وتضامنها معه في سعيه لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي وقت سابق السبت، عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، لبحث "الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها لتضليل الرأي العام العالمي".

وحضر الاجتماع وزراء الإعلام بدول المنظمة، ورؤساء المؤسسات المسؤولة عن الإعلام في الدول الإسلامية.