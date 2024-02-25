سياسة
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بمستوى تمثيل أقل.. إسرائيل تستكمل محادثات تبادل الأسرى في قطر
قالت القناة 12 العبرية إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر إرسال وفد إلى قطر، لاستكمال محادثات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، لكن بتمثيل أقل من مستوى التمثيل في مؤتمر باريس، وسط تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان المقبل.
بمستوى تمثيل أقل.. إسرائيل تستكمل محادثات تبادل الأسرى في قطر
جرت عملية تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي - أرشيفية / صورة: AA
25 فبراير 2024

قالت قناة 12 العبرية إن مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرر إرسال وفد إلى قطر، لاستكمال محادثات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأشارت القناة مساء السبت إلى أن الوفد الإسرائيلي سيغادر إلى قطر لمواصلة المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، لكن بمستوى تمثيل أقل من مستوى التمثيل في مؤتمر باريس، الجمعة الماضية.

وانطلق مؤتمر باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتجري المحادثات في ظل غياب انفراج في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الموافق لنحو 10 مارس/آذار المقبل.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب أن نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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