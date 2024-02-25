داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد عدة مدن ومناطق بالضفة الغربية المحتلة، إذ اقتحمت نابلس وقلقيلية والخليل ورام الله وجنين ودهمت عدة منازل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باقتحام الاحتلال لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ومداهمة منازل في الحي الجنوبي للمدينة، واعتقال الاحتلال 3 شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في المدينة. كما اقتحمت مناطق في مدينة نابلس وألحقت أضراراً بمنازل دهمتها، بينما اعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وحققت معهم، واعتقلت 4 مواطنين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واقتحمت الآليات الإسرائيلية فجر اليوم بلدة دير أبو مشعل بمدينة رام الله، وبلدة الزبابدة جنوب مخيم جنين بالضفة الغربية. ووسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة جابر وواد الحصين واحتجزت مجموعة من الشبان ونكلت بهم على حاجز حارة جابر، وشنت القوات حملة اعتقالات في واد الحصين.

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية احتجزت 8 فلسطينيين في الخليل بينهم 4 أشقاء، وأنها اعتدت عليهم بالضرب.

تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز

من جانب آخر، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة (وفا)، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.

ويواصل الاحتلال التشديد على الحاجز العسكري منذ أكثر من خمسة أشهر، ما يعوق وصول المواطنين إلى أعمالهم، ومصالحهم في الأغوار.

إدانات دولية لاستمرار الاستيطان

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية، وكان آخرها إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، بناء 3300 وحدة جديدة.

وعلق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هذا الإعلان قائلاً إن بناء هذه الوحدات في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هو إعلان مثير للجدل وخطير.

وأضاف بوريل في تصريح نشره عبر منصة إكس اليوم السبت، أن المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أماناً، وتؤجج التوترات، وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته، مما أسفر عن استشهاد 405 فلسطينيين وإصابة نحو 4600 آخرين.