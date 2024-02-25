سياسة
3 دقيقة قراءة
في أقل من 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث بمعارك غزة
أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد مقتل جندي هو "الثالث" خلال أقل من يوم، في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 579، إضافة إلى 2962 مصاباً بينهم 453 في "حالة صعبة".
في أقل من 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث بمعارك غزة
مقتل جندي ثالث من جيش الاحتلال في معارك غزة خلال أقل من 24 ساعة / صورة: Reuters
25 فبراير 2024

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي ثالث خلال أقل من 24 ساعة في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 579 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 240 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء العملية البرية، وفق بيانات رسمية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الجندي عيدو إيلي زريحين البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من سكان مدينة القدس، وقد خدم في لواء جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وهذا الجندي الثالث الذي يعلن الاحتلال عن مقتله خلال أقل من يوم بمعارك جنوب وشمال قطاع غزة بعد أن قتل الجندي نيريا بيليت (21 عاماً) من نفس اللواء، وهو من سكان إحدى مستوطنات الضفة الغربية وأصيب معه ضابط وجنديان آخران جنوبي القطاع.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاماً) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة".، في وقت تشتد فيه المعارك بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الزيتون وخان يونس.

ووصل عدد جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 2962، بينهم 453 في "حالة صعبة".

احتدام المعارك

في غضون ذلك، تحول حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام إلى بؤرة للقتال بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد الحي قتالاً ضارياً يرافقه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس إن مقاتليها قنصوا ضابطاً إسرائيلياً ببندقية الغول جنوب حي الزيتون.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" في المنطقة نفسها وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح قبل إجلائهم بمروحيات.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "تاندوم" جنوب حي الزيتون.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في حي الزيتون بقذائف الهاون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us