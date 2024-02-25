أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي ثالث خلال أقل من 24 ساعة في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 579 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 240 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء العملية البرية، وفق بيانات رسمية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، اليوم الأحد، إن الجندي عيدو إيلي زريحين البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من سكان مدينة القدس، وقد خدم في لواء جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وهذا الجندي الثالث الذي يعلن الاحتلال عن مقتله خلال أقل من يوم بمعارك جنوب وشمال قطاع غزة بعد أن قتل الجندي نيريا بيليت (21 عاماً) من نفس اللواء، وهو من سكان إحدى مستوطنات الضفة الغربية وأصيب معه ضابط وجنديان آخران جنوبي القطاع.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش مقتل الضابط إيال شومينوف، برتبة رائد (24 عاماً) من منطقة كرميئيل، وهو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، في معركة شمالي قطاع غزة".، في وقت تشتد فيه المعارك بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الزيتون وخان يونس.

ووصل عدد جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 2962، بينهم 453 في "حالة صعبة".

احتدام المعارك

في غضون ذلك، تحول حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام إلى بؤرة للقتال بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد الحي قتالاً ضارياً يرافقه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس إن مقاتليها قنصوا ضابطاً إسرائيلياً ببندقية الغول جنوب حي الزيتون.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" في المنطقة نفسها وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح قبل إجلائهم بمروحيات.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "تاندوم" جنوب حي الزيتون.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في حي الزيتون بقذائف الهاون.