استُشهد عدد من الفلسطينيين، الأحد، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دامية دخلت شهرها الخامس.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان لوكالة الأناضول باستشهاد 3 أشخاص في قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة كالي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، كما استهدفت غارة أخرى منزلاً في منطقة الشعف شرقي المدينة، ما خلف شهيداً وعدداً من الجرحى، وفق ذات المصدر.

ويتواصل القصف المدفعي والجوي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع اشتباكات ضارية مع عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية في ظل استمرار توغل آليات إسرائيلية جنوب شرقي الحي، حسب شهود عيان قالوا إنّ الاحتلال نسف منازل سكنية مخلاة من سكانها في الحي.

أما في شمال القطاع فسقط عدد من الشهداء بقصف الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة قشقش في منطقة الشيماء ببلدة بيت لاهيا، وفق ما أفادت به مصادر طبية للأناضول. واستهدفت طائرات الجيش مستودع أدوية زراعية وأجهزة كهربائية في بيت لاهيا شمالي القطاع، ما نتج عنه اندلاع حريق في المكان. كما قصف الجيش محيط نادي بيت لاهيا، وفق شهود عيان للأناضول.

وبحرياً، تواصل زوارق الجيش قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الفينة والأخرى، وفق شهود عيان للأناضول. وكان قد استُشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون مساء السبت إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي رفح جنوباً استُشهد 8 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي استهدف أحد المنازل، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً قرب الحدود المصرية-الفلسطينية جنوب رفح وأرضاً زراعية في حي البرازيل جنوب المدينة.

وقالت وزارة الصحة في بيان السبت إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيداً و131 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية". وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء إلى 29 ألفاً و692 شهداء و69 ألفاً و879 مصاباً منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تدمير 125 آلية لبلدية غزة

وفي سياق متصل قصفت طائرات الاحتلال عدداً من الجرافات والحفارات والآليات في مرأب مقر بلدية غزة. وقال مسؤول في بلدية غزة إن قوات الاحتلال دمرت 125 آلية للبلدية منذ بداية الحرب، مؤكداً أن بلدية المدينة أصبحت عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين نتيجة تدمير هذه الآليات والمعدات المخصصة لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ونقل النفايات وفتح الشوارع.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرأباً يضم عدداً من الآليات التابعة لبلديتي بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع وأخرجتها من الخدمة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح بعض آبار المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي وتسهيل حركة السير، إذ تهدف قوات الاحتلال من تدمير ما تبقى من الآليات الثقيلة إلى شل عمل البلديات وجعل مناطق شمال غزة غير قابلة للعيش.

تردي الوضع الصحي والمجاعة.. جحيم لا يطاق

في سياق متصل أكد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المخاوف تتنامى في غزة من أزمة صحية تهدد بنشر الأمراض بين الفلسطينيين النازحين.

ووصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريحات مؤخراً الأوضاع في غزة بأنها "جحيم"، محذراً من أن مزيداً من الأشخاص في غزة سيموتون من "الجوع والمرض".

وتنتشر في جنوب القطاع مخيمات لجأ إليها فلسطينيون بحثاً عن الأمان بعيداً عن القصف الإسرائيلي، إذ يخوضون صراعاً من نوع آخر في مواجهة الجوع والبرد وأزمة الصرف الصحي وهم يسكنون في العراء ويفتقرون إلى المراحيض الكافية والمياه النظيفة، ناهيك بتدفق مياه الصرف الصحي بين الخيام، وفقاً للصحيفة.

ويقول عديد من سكان غزة الذين يواجهون الجوع والعطش نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أربعة أشهر إنهم يحاولون أيضاً تجنب أكل الطعام أو الشرب، وذلك لتجنب الزيارة غير الصحية لدورات المياه.

وأدت الحرب إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين ودفعت نحو 2.2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، إلى حافة المجاعة. وكتبت وكالة الأونروا على منصة إكس، السبت: "لم يعُد بإمكاننا أن نغض الطرف عن هذه المأساة الإنسانية".

وحذرت وزارة الصحة في غزة من أن تكدس النازحين في البرد "زاد انتشار الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض معدية أخرى"، من بينها التهاب الكبد الوبائي". وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي قالت في يناير/كانون الثاني الماضي إن "التهاب الكبد الوبائي أ" ينتشر في غزة، ناهيك بانتشار اليرقان الناجم عن الالتهابات، وارتفاع حالات الإسهال لدى الأطفال، وكل ذلك يرتبط بسوء الصرف الصحي، وفقاً لليونيسف.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية غيبريسوس قد حذر من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، خصوصاً مع استمرار النزوح والظروف القاسية. وكتب غيبريسوس عبر منصة إكس حينها: "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب غزة، واضطرار بعض العائلات إلى النزوح أكثر من مرة، واتخاذ كثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين جداً حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".

وقال غيبريسوس إن نحو 180 ألف شخص عانوا من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، فيما جرى تسجيل 136400 حالة إسهال نصفها من الأطفال دون سن الخامسة. وأكد غيبريسوس وجود 55400 حالة إصابة بالقمل والجرب، و5330 إصابة بجدري الماء، و42700 إصابة بالطفح الجلدي، بينها 4722 حالة من القوباء.

ويقدر علماء الأوبئة أن هذه الظروف يمكن أن تتسبب في وفاة ما يزيد على 85 ألف فلسطيني خلال الأشهُر الستة المقبلة بسبب الإصابات والأمراض ونقص الرعاية الطبية، وهي وفيات لم تكن متوقعة لولا الحرب، وفقاً لتقرير نيويورك تايمز.

أبراساك كامارا، مدير اليونيسف لبرنامج المياه والصرف الصحي في فلسطين، قال للصحيفة إن ما يحدث "مصدر قلق للصحة العامة"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "ينتزع كرامة الناس".

وحذرت وزارة الصحة في غزة مؤخراً من "نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية وعجز في أصناف الرعاية الأولية بما يزيد على 60% من القائمة الأساسية لأدوية الرعاية الأولية". وأشارت الوزارة إلى وجود 350 ألف شخص مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء، محذرة من "مضاعفات صحية خطيرة للمرضى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".