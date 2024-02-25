سياسة
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"تفاؤل إسرائيلي" بشأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى بغزة
قال مسؤول إسرائيلي إن هناك "تفاؤلاً" بشأن إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، لافتاً إلى وجود تقدم كبير في المحادثات التي سيجري استكمالها بإرسال وفد آخر إلى قطر لمناقشة التفاصيل كاملة.
"تفاؤل إسرائيلي" بشأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى بغزة
متظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب. / صورة: AFP
25 فبراير 2024

نقلت القناة الإسرائيلية 12 الخاصة عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، أن المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة "شهدت تقدماً كبيراً".

وأعرب المسؤول الذي لم تسمِّه القناة عن تفاؤله بشأن المفاوضات، وقال: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمحادثات في ما يخص الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات".

وأشار إلى أنّ "الخطوط العريضة للمناقشات التي سيجري تقديمها لمجلس الحرب للبتّ فيها تتضمن إطلاق 40 أسيراً إسرائيلياً محتجزاً في غزة، بينهم أطفال ونساء وجنود وبالغون ومرضى، وذلك مقابل توقف القتال لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم من ذوي الأحكام العالية والقدامى".

وقالت القناة إن "إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً إلى قطر لمناقشة التفاصيل كاملة".

وأشارت إلى أنّ مناقشات قطر ستبحث مَن الأسرى الفلسطينيون الذين سيجري إطلاق سراحهم، وعددهم الدقيق، وأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة الذين ستطلق حماس سراحهم جراء الصفقة المحتملة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية أن هناك تفاؤلاً بأن يجري التوصل إلى تفاهمات بين حماس وإسرائيل قبل شهر رمضان.

وأضافت المصادر أن مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل.

كما نقلت عن مسؤول أمني أن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد سيتوجه إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لأسابيع عدة تشمل إطلاق المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بإسرائيل.

والجمعة، عُقد مؤتمر باريس لبحث صفقة تبادل أسرى بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال.

وتجري المحادثات في ظل تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

والأسبوع الماضي تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 إسرائيلياً محتجزاً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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