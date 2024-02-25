قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش الملقب بسفاح البوسنة.

وأضاف قورتولموش في تصريحات اليوم الأحد، أنه حتى الدول الراغبة في دعم الاحتلال الإسرائيلي لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما كان من قبل.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قراراً مؤقتاً ضد إسرائيل.

وشدد على أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".

ولفت في هذا الإطار إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، مشدداً على أن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء" قاد نتنياهو إلى طريق مجهول.

وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفاً: "ونأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيجري محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".

وفي مارس/آذار 2019 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها النهائي القاضي بسجن "رادوفان كاراديتش" الملقب بـ"سفاح البوسنة" مدى الحياة لإدانته بارتكاب إبادة جماعية في سربرنيتشا البوسنة في تسعينات القرن العشرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".