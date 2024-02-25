أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أنه بصدد إقرار "خطط عملياتية" الأسبوع المقبل بشأن محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سأجتمع بداية الأسبوع مع مجلس الحرب (في الحكومة الإسرائيلية) لإقرار خطط عملياتية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين منها".

ومنذ أسابيع تتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وأضاف نتنياهو: "نعمل على الحصول على مخطط آخر للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، وكذلك استكمال القضاء على قوات حماس في رفح".

وأردف: "لهذا السبب أرسلت وفداً إلى باريس، والليلة سنناقش الخطوات التالية في المفاوضات".

والجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

والسبت، قالت وسائل إعلام عبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن "مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين مطلعين لم تسمِّهم أن المفاوضات كانت "جيدة، بل استمرت لفترة أطول من المخطط لها"، وأضافوا: "لا يزال هناك طريق يجب قطعه".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن "محادثات باريس تمحورت حول أربعة مطالب لحماس تعارضها إسرائيل، ومنها عودة جميع سكان شمال القطاع وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة".

وأضافت أن "هناك ثلاث قضايا أخرى محل خلاف، وهي زيادة المساعدات الإنسانية ومدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم".

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 إسرائيلياً محتجزاً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.