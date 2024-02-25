كشفت مصادر مصرية مطلعة، الأحد، استئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت اتهمت فيه حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمراوغة والتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن المصادر قولها إن "استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة يجري من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالعاصمة المصرية".

يأتي ذلك في أعقاب حديث مسؤول إسرائيلي، الأحد، عن أن المناقشات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة "شهدت تقدماً كبيراً"، حسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف القناة العبرية عن هويته، إن إسرائيل سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وفداً إلى قطر لمناقشة التفاصيل كاملة، لافتاً إلى أن هذه المناقشات ستبحث أسماء وأعداد الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم.

لكن حماس اعتبرت، في بيان على لسان مصدر قيادي بالحركة، الأحد، أن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل "لا تعبر عن الحقيقة".

ونقل البيان عن المصدر أن "حماس تعاملت مع الوسطاء (قطر ومصر) بإيجابية من أجل إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة"، لافتاً كذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة".

وأردف القيادي بحماس: "قتل شعبنا بالتجويع في شمالي القطاع جريمة إبادة جماعية، تهدد مسار المفاوضات برمته".

وكان مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، صدَّق السبت مساء، على خطوط عريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني: "إن مجلس الوزراء الحربي صدَّق الليلة الماضية على مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، التي جرى الاتفاق عليها في قمة باريس الثانية".

والجمعة، عُقد مؤتمر في باريس، بمشاركة كلّ من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك في مارس/آذار المقبل.

والأسبوع الماضي، أظهرت اجتماعات في القاهرة إصرار حماس على إنهاء الحرب على غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، بينما تعتقل في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع انتهى في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الأحد 29 ألفاً و692 شهيداً و69 ألفاً و879 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حالياً لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.