أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد عنصرين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن القوات التركية حيدت إرهابيّين من التنظيم كانا يستعدان لشن هجمات لزعزعة أجواء الأمن والأمان في مناطق عمليتَي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأكدت في بيانها عزمها وتصميمها على "اجتثاث الإرهاب من منبعه".

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وPKK/YPG الإرهابيين.

وطهّرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.