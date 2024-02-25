قُتل مدني وأصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، الأحد، على إثر قصف أمريكي-بريطاني على محافظة تعز جنوب غربي اليمن، حسب ما أعلنت جماعة الحوثي.

وبثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين نبأ مقتل "مواطن وإصابة 6 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، إثر قصف طيران العدوان الأمريكي-البريطاني منطقة شمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة الحوثي سقوط ضحايا مدنيين بغارات أمريكية-بريطانية، منذ بدء عمليات الدولتين في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحوثي استهداف مديرية مقبنة بغارة أمريكية-بريطانية، من بين 22 غارة استهدفت محافظات صنعاء (شمال) وحجة (شمال غرب) وتعز (جنوب غرب).

ومنذ مطلع 2024، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، "عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم" حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً منذ يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.