أطلق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، عدة تحذيرات من توسع الصراع إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خصوصاً في شهر رمضان المقبل، وكذلك من تصعيد الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية، وخطورة اجتياح مدينة رفح.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني التقى في قصر الحسينية بالعاصمة عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يجري زيارة رسمية للمملكة غير معلنة المدة.

وحذر الملك عبد الله، وفق البيان، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع.

وشدد على ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

كما حذر ملك الأردن من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه "المستوطنون المتطرفون" بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق البيان ذاته.

وأعاد تأكيد رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة "اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة".

وشدد العاهل الأردني على استمرار التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

من جانبه، استعرض الرئيس الفلسطيني التطورات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس.

وشدد عباس على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في المدينة المقدسة، وفق البيان ذاته.

ولم يحدد البيان الأردني، موعد وصول عباس إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.

خطورة اجتياح رفح

في لقاء آخر، حذّر عاهل الأردن خلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، تجريها إلى المملكة، من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وخطورة الاجتياح الذي تنوي إسرائيل شنّه على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع.

ويأتي اللقاء، حسب بيان للديوان الملكي الأردني، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتناول الجانبان "التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمها.

وجدد الملك عبد الله تأكيده ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وشدد عاهل الأردن على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وكانت الوزيرة البلغارية قد أجرت في وقت سابق، الأحد، مباحثات مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، وأعربت في تصريحات صحفية مشتركة عن "قلق" بلادها من الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".