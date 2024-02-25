تبادل حزب الله القصف والاستهداف على الحدود اللبنانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن مساء الأحد، قصف مجموعة تابعة للجماعة في بلدة بليدا بقضاء مرجعيون.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إن إحدى طائراته المسيّرة رصدت مجموعة "تغادر مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله، في منطقة بليدا".

وأشار إلى أن طائراته المقاتلة قصفت "الخلية ومبنيين عسكريين آخرين في المنطقة".

كما أعلن الاحتلال اعتراضه، في وقت سابق الأحد، هدفاً جوياً مشبوهاً اجتاز الحدود من لبنان إلى إسرائيل في منطقة إصبع الجليل (شمال).

وتابع بأنه "رصد، خلال الساعات الأخيرة، عمليات إطلاق قذائف صاروخية من لبنان إلى إسرائيل في مناطق مرغاليوت، وجبل الروس (هار دوف)، وكريات شمونة، والمنارة والمالكية". وذكر أن قواته "هاجمت مصادر النيران".

في المقابل، أعلن حزب الله عبر منصة تليغرام استهداف مبنيين يتموضع فيهما "جنود العدو" ‫في مستوطنة المالكية، رداً على الاعتداءات على القرى الصامدة.

وأوضح في بيان منفصل أنه استهدف كذلك مبنى لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، رداً على الاعتداءات على القرى وآخرها بليدا.

الاحتلال يهدد بتكثيف القصف على حزب الله

من جهته، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، بتكثيف القصف على حزب الله في لبنان، حتى في حال التوصل إلى هدنة مؤقتة مع حماس في قطاع غزة، والتي يجري بحثها برعاية عدة دول إقليمية وغربية.

جاء ذلك في كلمة مصورة لغالانت، خلال زيارته مقر قيادة منطقة الشمال في صفد، بالجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان، بثتها وسائل إعلام عبرية.

وقالت غالانت: وصلتُ إلى قيادة المنطقة الشمالية، اليوم (الأحد)، بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، هاجم خلالها الجيش الإسرائيلي حزب الله".

وأضاف: "جئت لأتفحص كيفية تكثيف قوتنا النارية واستعدادنا للعمل ضد حزب الله، في كل مكان وبكثافة متزايدة".

وأردف: "إن كان أحد هنا يظن أنه عندما نتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين في الجنوب (غزة) وتتوقف النيران مؤقتاً، فإن ذلك سيخفف مما يحدث هنا، فهو مخطئ".

واستدرك وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل إطلاق النار، وسنكثفها بشكل مستقل عن الجنوب حتى نحقق أهدافنا".

وأضاف: "الهدف بسيط، سحب حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون، إما بالاتفاق، أو سنفعل ذلك بالقوة".

وسبق أن توعّد غالانت، في أكثر من مناسبة بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان، عبر تسوية سياسية أو عبر تحرك عسكري.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​