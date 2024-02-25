وصل وفد برلماني تركي إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة مشاركة بلادهم في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويضم الوفد، الذي يترأسه رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي جنيد يوكسال، النائبين عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل إمراه قرة يل، وجاهد أوزكان.

وأوضح يوكسل في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، أن تركيا ستشارك في هذه الجلسات، الاثنين، عبر مرافعة تقدمها وزارة الخارجية حول التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية عموماً.

وتابع: "بعد مرافعة تركيا الاثنين، ستختتم جلسات الاستماع بمرافعة 4 دول أخرى و3 منظمات دولية. وبعد ذلك، ستبدأ المحكمة النقاشات بشأن الرأي الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقال يوكسل: "نأمل أن يجري في نهاية هذه العملية الكشف عن النتائج القانونية المتعلقة بقمع الفلسطينيين".

وأشار إلى أن جلسة الاستماع سيتابعها مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون وممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان ومحامون من مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني ينتظر العودة إلى أرضه منذ 75 عاماً".

وقال: "ما نراه في غزة، يدل على أن إسرائيل لا تهدف فقط إلى تهجير الفلسطينيين، بل أيضاً إلى محوهم من التاريخ".

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، انطلقت في لاهاي، جلسات استماع لدى محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، التي تستمر حتى الاثنين، أكثر من 50 دولة، ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".