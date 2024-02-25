تابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، مباراة منتخب بلاده لكرة السلة للرجال، التي فاز فيها على أيسلندا في إطار تصفيات بطولة أوروبا 2025.

وشارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، صوراً للحظات التي شاهد فيها الرئيس أردوغان مباراة الفريق الوطني لكرة السلة للرجال.

ونشر ألطون، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأردوغان وهو يشاهد المباراة التي فازت فيها تركيا على أيسلندا 76-75 ضمن نطاق تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة 2025 في ولاية أضنة، والتي زارها بعد مسيرة حزبه.

وعلق ألطون على اللقطات التي نشرها قائلاً: "هكذا رافق رئيسنا رجب طيب أردوغان انتصار الرجال العملاق الـ12".