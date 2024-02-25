سيصل وفد إسرائيلي إلى قطر، الاثنين، ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس مقابل هدنة مؤقتة للحرب المدمرة في قطاع غزة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وكشفت الصحيفة، مساء الأحد، أن الوفد الإسرائيلي مكون من ممثلين عن جهاز الاستخبارات الموساد، والجيش، وسيصل إلى قطر غداً "رغم أن حماس لم تعطِ بعد رداً على الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي جرى الاتفاق عليها في قمة باريس".

وحسب "يديعوت أحرونوت" فإن المحادثات في الدوحة ستكون على مستوى المهنيين وليس على مستوى رؤساء المنظمات الأمنية.

ومن المقرر أن تتطرق المفاوضات إلى جميع القضايا المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك قائمة أسماء المحتجزين في غزة الذين سيجرى الإفراج عنهم، وهوية الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات ستبحث أيضاً "عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية بقطاع غزة، ووقف جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل إسرائيل خلال فترة الهدنة، وعودة محدودة للمواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".

فيما نقلت عن مصادر لم تُسمّها، تخوفها من أن يشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه من أجل نسف الصفقة، "بسبب ضغوط من القاعدة"، في إشارة إلى اليمين الإسرائيلي.

بينما ذكرت مصادر مطلعة على مفاوضات الصفقة للصحيفة أن الحديث يدور الآن عن "صفقة مغلقة تضم 40 مختطفاً فقط، بينهم نساء ومسنّون ومرضى. وتنوي إسرائيل الضغط من أجل إضافة المجندات، لكن تضمينهن في الصفقة ليس مؤكداً".

وحذرت المصادر من أن "استمرار نتنياهو، في التلويح بعملية عسكرية في رفح (جنوبي قطاع غزة) بالتزامن مع إجراء المحادثات، يمكن أن يؤدي إلى إخراج المفاوضات عن مسارها والتسبب في تشديد حماس لمواقفها".

وأضافت الصحيفة: "يتضمن مخطط الصفقة، وفقاً للتقارير المختلفة، هدنة مؤقتة لـ6 أسابيع يجري خلالها إطلاق سراح ما يصل إلى 40 مختطفاً، مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الأحد، إن نتنياهو يطالب بترحيل الأسرى الفلسطينيين "الثقيلين"، الذين أدانتهم تل أبيب بالتخطيط أو تنفيذ هجمات قُتل فيها إسرائيليون، إلى قطر، وهو مطلب لم يُطرح في قمة باريس.

جدير بالذكر، أن محادثات باريس، بدأت ظهر الجمعة حتى السبت، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق نار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".