سياسة
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أردوغان: انتخابات مايو خيّبت آمال كل قوى الشر بخططها الخبيثة ضد البلاد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات التي جرت في 14-28 مايو/أيار الماضي خيّبت آمال كل قوى الشر بخططها الخبيثة ضد البلاد، من قنديل إلى بنسلفانيا.
أردوغان: انتخابات مايو خيّبت آمال كل قوى الشر بخططها الخبيثة ضد البلاد
أردوغان: الانتخابات التي جرت في 14-28 مايو/أيار الماضي خيّبت آمال كل قوى الشر بخططها الخبيثة ضد البلاد / صورة: TRT Arabi
25 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات التي جرت في 14-28 مايو/أيار الماضي خيّبت آمال كل قوى الشر بخططها الخبيثة ضد البلاد، من قنديل إلى بنسلفانيا.

جاء ذلك في رسالة مصوّرة وجهها أردوغان في الذكرى الـ106 لتحرير مدينة بايبورت.

وأضاف أردوغان: "سنقول: لا يوجد توقف، واصلوا الطريق باجتياز امتحان الإدارة المحلية في 31 مارس/آذار بنجاح."

وهنّا الرئيس التركي أهالي بايبورت بذكرى تحرير مدينتهم وقال: "أحيي مرة أخرى ذكرى الأبطال الذين دافعوا عن بلادنا على حساب حياتهم. نحن نواصل نضالنا من أجل بناء الجمهورية التركية".

وأشار إلى أن الحكومة ستسعى جاهدة للقضاء على أوجه القصور في المدينة وتلبية احتياجاتها في كل مجال، من البنية التحتية إلى البنية الفوقية.

وشدد أردوغان على أن سكان بايبورت يدعمونهم بمعدلات تصويت قياسية، وقال: "أود أن أشكر إخواننا من بايبورت الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من بلادنا، وبخاصة في إسطنبول، على التزامهم العهد. وآمل أن نبني القرن التركي معاً".

وقال: "لقد تركنا وراءنا الانتخابات التي جرت في الفترة من 14 إلى 28 مايو/أيار، والتي كانت واحدة من أهم نقاط التحول على هذا الطريق، مع عيد الديمقراطية الذي سيكون مثالاً للعالم أجمع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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