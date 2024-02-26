جددت وزارة الخارجية التركية إدانتها مذبحة خوجالي التي نفّذتها قوات من الجيش الأرميني ضد مدنيين أذربيجانيين في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني عام 1992.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم (الاثنين)، بمناسبة الذكرى الـ32 للمذبحة: "نُدين بشدة المذبحة التي ارتكبتها وحدات من الجيش الأرميني ضد مدنيين أذربيجانيين في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ في 26 فبراير/شباط عام 1992". واصفةً المذبحة بأنها نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية.

وأضاف البيان : "آلام إخواننا الـ613 الذين قُتلوا في خوجالي وجميع الأذربيجانيين الذين أُصيبوا أو أُسروا أو فُقدوا في ذلك اليوم لا تزال في قلوبنا".

وأعربت الخارجية عن تعازي تركيا للشعب الأذربيجاني في مَن فقدوا أرواحهم في المذبحة.

وفي 26 فبراير/شباط 1992 ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنياً، منهم 106 نساء و63 طفلاً، و70 مسناً، فيما أُصيب 487 بجروح بالغة، فضلاً عن وقوع ألف و275 أسيراً، 150 منهم مصيرهم مجهول حتى اليوم.