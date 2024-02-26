سياسة
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واشنطن ترفض عملية رفح دون خطة لحماية المدنيين وإسرائيل تقدم تصوراً للإجلاء
قالت واشنطن إنه "ينبغي عدم المُضي قُدماً في عملية عسكرية بمدينة رفح دون وجود خطة واضحة لحماية المدنيين"، فيما أعلنت إسرائيل أن جيش الاحتلال قدّم لمجلس الحرب "خطّة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة، فضلاً عن خطة العمليات المقبلة".
واشنطن ترفض عملية رفح دون خطة لحماية المدنيين وإسرائيل تقدم تصوراً للإجلاء
عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين يعيشون في الخيام في رفح بسبب الحرب الإسرائيلية / صورة: Reuters
26 فبراير 2024

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن جيش الاحتلال قدم خطّة لإجلاء المدنيّين الفلسطينيين من "مناطق القتال" في غزّة، تزامناً مع توعّد تل أبيب، الأحد، بشنّ هجوم برّي على رفح جنوب القطاع.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، الاثنين، إنّ "الجيش قدّم لمجلس الحرب خطّة لإجلاء السكّان من مناطق القتال في قطاع غزّة، فضلاً عن خطّة العمليّات المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكيّة إن اجتياح رفح قد يؤجَّل "قليلاً" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تُفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين.

ويتجمع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما يقرب من مليون ونصف مليون مدنيّ على الحدود المغلقة مع مصر، أغلبهم نازحون بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وصرّح نتنياهو: "إذا توصّلنا إلى اتّفاق، فستتأخّر (العمليّة) إلى حدّ ما، لكنّها ستتمّ"، مضيفاً: "إذا لم يحصل اتّفاق، فسننفّذها على أيّ حال. يجب أن تتمّ، لأنّ النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل ليس بعد أشهر، بل بعد أسابيع، بمجرّد أن نبدأ العمليّة"، وفق تعبيره.

مقابل ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه "ينبغي عدم المُضي قُدماً في عملية عسكرية بمدينة رفح دون وجود خطة واضحة لحماية المدنيين".

وأشار سوليفان في تصريح لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أنه "لم يجرِ إطلاع الرئيس جو بايدن، على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح".

ولفت إلى أن "رفح تضم أكثر من مليون شخص، أُجبروا على النزوح إلى هذه المنطقة الصغيرة نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الأخرى من ناحية"، وأنها "المنطقة التي تستقبل المساعدات الإنسانية التي تدعم السكان في أنحاء القطاع من ناحية أخرى".

وخلص سوليفان إلى أنه "ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة فيها قبل وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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