سياسة
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بسبب العدوان.. السعودية تمنح معتمري غزة العالقين إقامة 6 أشهر
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية منح السعودية الفلسطينيين المعتمرين من قطاع غزة العالقين بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي إقامة لمدة 6 أشهر "إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن".​​​​​​​
بسبب العدوان.. السعودية تمنح معتمري غزة العالقين إقامة 6 أشهر
السعودية تمنح معتمري غزة العالقين إقامة 6 أشهر / صورة: AA Archive
26 فبراير 2024

منحت السعودية إقامة مدتها ستة أشهر لمعتمري غزة العالقين بالمملكة بسبب الحرب الإسرائيلية، وفق ما أعلنته عنه وزارة الخارجية الفلسطينية.

وثمّنت الوزارة في بيان "قرار السعودية منح إقامة لمدة 6 أشهُر للمعتمرين العالقين من المحافظات الجنوبية (غزة)".

وعبّرَت الوزارة عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على "المكرمة الملكية بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة إقامة لمدة 6 أشهُر إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن".​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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