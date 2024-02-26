أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها لم توصل المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على حسابه في منصة إكس، إن دعوات "أونروا" لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة رُفضت ولقيت آذاناً صمّاء.

وأردف: "منذ ذلك الحين، نُحذر جنباً إلى جنب مع الوكالات الأممية الأخرى من مجاعة تَلوح في الأفق، ونطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

واختتم لازاريني بالقول: "يمكن تجنب المجاعة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية من ناحية، وسُمح بدخول مزيد من قوافل الغذاء إلى شمال غزة بشكل منتظم من ناحية أخرى".

المجاعة تتربص بغزة

في غضون ذلك، باتت المجاعة تتربص بعشرات الآلاف من سكان غزة مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى المنطقة.

وفي 16 فبراير/شباط الجاري، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 51 بالمئة من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.

وحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى ارتفاع المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء قطاع غزة، حيث يزداد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.

وأوضح مكتب "أوتشا"، أن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة مُنعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلاً كبيراً من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.

ويضيف أن ما يُقدَّر بـ300 ألف شخص يعيشون في المناطق الشمالية محرومون إلى حد كبير من الحصول على المساعدات، ويواجهون خطر المجاعة المتصاعد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".