سياسة
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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن تقديم استقالته لعباس
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن تقديم استقالته لعباس
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن استقالته / صورة: AFP Archive
26 فبراير 2024

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته، وذلك في مستهَلّ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاثنين.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أود أن أُبلِغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم، أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تَصرُّف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير/شباط 2024، واليوم أتقدم بها خطّياً".

وأضاف: "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".

وتأتي استقالة حكومة اشتية تمهيداً لتشكيل حكومة تكنوقراط (غير سياسية) تدير الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إذ ظلّ مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ جهات دولية عديدة أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وفق إعلام فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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