أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالة حكومته، وذلك في مستهَلّ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاثنين.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أود أن أُبلِغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم، أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تَصرُّف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير/شباط 2024، واليوم أتقدم بها خطّياً".

وأضاف: "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".

وتأتي استقالة حكومة اشتية تمهيداً لتشكيل حكومة تكنوقراط (غير سياسية) تدير الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إذ ظلّ مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ جهات دولية عديدة أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وفق إعلام فلسطيني.