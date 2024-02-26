استُشهد شابّ فلسطيني الاثنين متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة قبل أيام.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهاد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين، متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين".

وأشارت الوكالة إلى أن الشابّ الشهيد "كان أُصيبَ في قصف لمركبة مدنية في مخيم جنين مساء الخميس الماضي، أدّى إلى استشهاد شابين وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقلّ".

إثر ذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 406 شهداء، إضافة إلى 4 آلاف و600 إصابة، استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحم مستوطنون إسرائيليون الاثنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت "وفا" أن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوساً تلمودية".

ونصبت قوات الاحتلال برجاً مرتفعاً عليه كاميرات مراقبة و"جدّدت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد أسمنتية جديدة"، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الوكالة نقلاً عن شهود عيان إن قوات الاحتلال تهدف بتلك الإجراءات إلى "زيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قُبيل شهر رمضان المبارك".

اقتحامات واعتقالات

ويواصل جيش الاحتلال انتهاكاته بعمليات اقتحام واعتقالات في محافظات عدة بالضفة كان آخرها فجر الاثنين باقتحام مناطق وأحياء بالخليل وطولكرم ونابلس ورام الله وجنين وبيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الغربية لمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات، وتوغّلت في شوارع المدينة وسيرت دوريات في عدة أحياء سكنية فيها، كما أرسلت قوات إضافية لتعزيز وجودها في المدينة.

وأوردت مصادر محلية اقتحام قوات الاحتلال ملعب بلدية نابلس حيث اعتدت بالضرب على عشرات من عمال غزة فيه، قبل أن تعتقلهم.

كما انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم بعد اقتحامها، بعدما نفذت عمليات اعتقال في ضاحية شويكة وعدد من أحياء المدينة ومخيمها، واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد وبرقا وشقبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما تمركزت قوات إسرائيلية راجلة في مواقع عدة في سلواد، وأطلقت النار على الأجسام المتحركة والسيارات، وفق شهود عيان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاثنين فلسطينياً من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم وثانياً هو أسير محرر من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين بلدات بيت أمر ودورا ومسافر يطا وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

أما في جنين فاقتحمت قوات الاحتلال بلدات عربونة وودير غزاله وعرانة، ودهمت أحياءها وسيّرت آلياتها في شوارعها وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

ومع اقتراب شهر رمضان تصاعدت التحذيرات من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما من شأنه "توسيع الصراع".

وارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة إلى 7225، وهي أرقام قياسية خلال نحو 4 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة، وفق بيان مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية