يواجه أطباء قطاع غزة واقعاً مريراً وسيناريوهات "مرعبة" في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ بات الأطباء ما بين "النزوح والاحتجاز والموت"، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ورصد التقرير أوضاع الأطباء في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، في ظل استهداف الاحتلال المنظومة الصحية والعاملين فيها.

ونقلت الصحيفة عن طبيب تخدير، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، خوفاً على حياته، قوله إنه رأى قوات الاحتلال الإسرائيلي "تُخفي الأطباء" خلال مداهمات للمستشفيات المحاصَرة والمنهارة في القطاع، موضحاً أنه كان يخشى أن يُتَّهم بدعم حركة حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية).

وقرر الطبيب النزوح إلى رفح رفقة 3 من العاملين في القطاع الطبي، وقال: "كان هناك الكثير من الطلقات النارية والدمار، واضطررتُ إلى المغادرة لأن لديَّ عائلة كبيرة هناك أنا مسؤول عنها".

لكنّ زملاءه الثلاثة قرروا العودة إلى المستشفى بسبب الرحلة "المرعبة" للنزوح، موضحاً أن أحدهم أُصيب بالرصاص خلال عودته.

وقال طبيب آخر إنه رأى "منطقة حرب"، إذ تعرض مجمع المستشفى لقصف مستمر وإطلاق نار وانقطاع في الاتصالات لأيام.

وأضاف: "معظم الأطباء نزحوا من مناطق أخرى في غزة. أرادوا تمضية بقية الوقت في خدمة مرضاهم. لا أمل لديهم في الخروج أحياء"، مشيراً إلى أن ما كان يُخيفهم بدرجة أكبر لم يكن الموت "بل الإذلال والإهانة" حال اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الأطباء الذين اعتُقلوا في غزة، محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق الصحيفة.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه سمح لحماس باستخدام المستشفى "مركزاً للقيادة والسيطرة"، لكنه لم يكشف علانية عن الأدلة، فيما تحول مستشفى ناصر لساحة قتال.

وقد أدى استهداف المنظومة الصحية في غزة إلى تكدس النازحين في البرد، مما "زاد من انتشار الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض مُعدية أخرى من بينها التهاب الكبد الوبائي".

وفي حين أنشأ بعض الأطباء النازحين عيادات مجانية في المخيمات والملاجئ للناس الذين فروا جراء الحرب، تساءل طبيب التخدير الذي رفض الكشف عن هويته: "لو حدث هجوم في رفح، أين يمكننا الذهاب؟".