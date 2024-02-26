سياسة
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بوتين وعلييف وتوكاييف يهنئون الرئيس أردوغان بيوم ميلاده الـ70
أجرى رؤساء عدة دول، الاثنين، اتصالات هاتفية مع الرئيس أردوغان هنّؤوه فيها بذكرى مولده الـ70، معربين عن شكرهم لأردوغان على تعزيز العلاقات.
بوتين وعلييف وتوكاييف يهنئون الرئيس أردوغان بيوم ميلاده الـ70
رؤساء يتصلون بأردوغان لتهنئته بعيد مولده الـ70 / Others
26 فبراير 2024

هنّأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى مولده الـ70.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن علييف أجرى اتصالاً هاتفياً مع أردوغان هنّأه فيه بمناسبة عيد ميلاده.

وبحث الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات التركية-الأذربيجانية.

وفي وقت سابق، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس أردوغان وهنّأه أيضاً بهذه المناسبة.

وخلال الاتصال، شكر بوتين الرئيس أردوغان على مساهماته في تعزيز العلاقات التركية-الروسية.

كما أجرى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، أيضاً اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أردوغان هنّأه فيه بمناسبة يوم ميلاده. كما أعرب عن شكره لأردوغان على جهوده في الدفاع عن حقوق الشعوب التركية.

يُذكر أن الرئيس التركي وُلد في 26 فبراير/شباط 1954 بإسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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