أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم (الاثنين)، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى "29 ألفاً و782 شهيداً و70 ألفاً و43 مصاباً".

وقالت الوزارة في بيان إنها رصدت "ارتكاب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيداً و164 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وتابع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و782 شهيداً و70 ألفاً و43 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

قصف للاحتلال وسط وجنوب القطاع

في غضون ذلك، أفادت وكالة "وفا" للأنباء باستشهاد 7 مدنيين على الأقل وإصابة العشرات في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعداون المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مدنيين اثنين، شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى إلى استشهاد صيادَين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق المحافظة.

واستُشهد ثلاثة مدنيين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأُصيب عدد من المواطنين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقاً.

كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح، وفق ما نقلت الوكالة.

ارتفاع قتلى جنود الاحتلال

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، الأحد.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "أُصيب، أمس، ضابط من لواء المظليين بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "كما أُصيب أمس جندي من لواء مظليين، وجندي من وحدة (يلام) بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أُصيب أمس جنديان من الكتيبة 601، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".

ولم يكشف بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن ملابسات المعارك التي أُصيب خلالها عناصره.

ووفقاً لمعطيات الجيش على موقعه الإلكتروني، أُصيب 2966 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1400 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تفيد المعطيات الإسرائيلية الرسمية بمقتل 580 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 240 خلال المعارك البرية.

في السياق، قال مراسلة TRT عربي، رربى العجرمي، إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- أعلنت تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105″ في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وأوضحت أن مقاتلي القسام استهدفوا قوة إسرائيلية من 4 جنود، و"أجهزوا عليهم من مسافة صفر" في عبسان الكبيرة، وذلك في ظل اشتداد المعارك في خان يونس.

"حياة أو موت بالنسبة للأطفال"

في السياق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن إيصال المساعدات مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال في قطاع غزة.

وأضافت "يونيسف" في بيان، أن الاحتياجات في غزة عاجلة وهائلة، خصوصاً المياه والغذاء والدواء والوقود، مؤكدةً أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة سيوفر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

بدوره، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أنّ هجوماً إسرائيلياً على رفح سيوجّه ضربة قاضية إلى برامج المساعدات في غزة، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية "غير كافية على الإطلاق".

وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنّ هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجؤوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".