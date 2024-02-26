قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز الاثنين، إن المؤسسات التابعة لمجلس الأمن تتجاهل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين "ومواصلته سياسة الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني".

وفي كلمته أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، شدّد المسؤول التركي على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشدّد يلديز على أن "الشعب الفلسطيني لديه الحقّ في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، متابعاً: "إسرائيل قوة احتلالية تخرق القانون الدولي".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب أبشع المجازر بحق الفلسطينيين أمام أنظار العالم، مؤكداً أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني، والمؤسسات الدولية تتجاهل ممارساته".

وأوضح يلديز أن المسجد الأقصى من أكثر الأماكن قدسيةً للمسلمين، و"يجب حماية قدسيته لكونه مكاناً للعبادة لهم".

ودعا محكمة العدل الدولية إلى إعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس "انتهاكاً للقانون الدولي".

تأتي مرافعة تركيا أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، التي انطلقت يوم 19 فبراير/شباط الجاري وتستمر حتى الاثنين، أكثر من 50 دولة، ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".