سياسة
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"يونيسف": إيصال المساعدات "مسألة حياة أو موت" لأطفال غزة
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة، موضحةً أن إيصال المساعدات "مسألة حياة أو موت" لأطفال القطاع، حيث "الاحتياجات فورية وهائلة من مياه وغذاء ودواء ووقود".
"يونيسف": إيصال المساعدات "مسألة حياة أو موت" لأطفال غزة
أطفال في غزة ينتظرون للحصول على طعام وسط حصار الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
26 فبراير 2024

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.

وقالت "يونيسف" في منشور عبر منصة إكس، اليوم (الاثنين)، إن إيصال المساعدات هي "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لأطفال غزة.

وأكدت أن "الاحتياجات فورية هائلة من مياه وغذاء ودواء ووقود" في القطاع.

وشددت على أن "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري يوفّر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة" في غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمَل على مدينة رفح، حيث يقيم مئات آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب غزة، "سيكون المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات" المقدَّمة للقطاع المحاصر منذ أشهر.

ورغم إصدار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أوامر مؤقتة لإسرائيل في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا، فإن تل أبيب تواصل يومياً تحدي هذه الأوامر عبر سياسات وإجراءات عسكرية تزيد المعاناة الكارثية لنحو 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة، وفقاً لمصادر محلية وأممية.

وتشمل هذه السياسات استمرار شن هجمات مكثفة وعشوائية على غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية الشحيحة أصلاً، ومواصلة الاجتياحات البرية في مناطق سكنية، والاعتداء على مستشفيات، ضمن حرب مدمرة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تلبي المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عموماً سوى 7 بالمئة من احتياجات السكان من جميع المستلزمات الغذائية والإغاثية، وفقاً لوكالة "أونروا".

ومنذ اندلاع الحرب، تعاني غزة شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية؛ مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وباتت مناطق عديدة في القطاع على شفا المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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