سياسة
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تطور خطير.. غارات إسرائيلية بالعمق اللبناني وحزب الله يسقط مُسيرة للاحتلال
استهدفت غارة إسرائيلية مزرعة بمحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان، وأسفرت عن إصابة  ثلاثة أشخاص بجروح، في تطور خطير للهجمات داخل العمق اللبناني بعيداً عن المواجهات الحدودية الدائرة مع حزب الله، الذي أعلن بدوره إسقاط مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي.
تطور خطير.. غارات إسرائيلية بالعمق اللبناني وحزب الله يسقط مُسيرة للاحتلال
تصاعد أدخنة جراء غارات إسرائيلية على وادي البقاع اللبنانية / صورة: Reuters
26 فبراير 2024

جُرح ثلاثة أشخاص بجروح، الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مزرعة في سهل عدوس بمحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان، في تطور خطير للهجمات داخل العمق اللبناني بعيداً عن المواجهات الحدودية الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ أشهر.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الغارة الإسرائيلية، ونقلت المصابين الثلاثة من أصحاب المزرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة بعلبك.

وفي وقت سابق الاثنين، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مزرعة في منطقة حوش تل صفية في سهل بلدة بوداي غرب مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفاد شهود عيان في المنطقة بأن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تعتبر في العمق اللبناني.

وتعدّ بعلبك معقلاً لحزب الله شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، ويأتي استهدافها بعد يوم من غارة نفذها الطيران الإسرائيلي ضد "مجموعة من الحزب" في بلدة القصير السورية الحدودية (شرق).

بينما استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة المجادل بقضاء صور جنوب لبنان.

الاحتلال يبرر غاراته بالردّ على صواريخ حزب الله

وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تنفيذ غارات على مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" بمحافظة البقاع شرق لبنان، بأنها "رد على إطلاق صواريخ أرض جو تجاه طائرة مسيّرة".

وقال إن الغارات جاءت رداً على "إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيّرة من دون طيار من طراز زيك" سقطت في وقت سابق من اليوم داخل الأراضي اللبنانية.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض-جو فوق منطقة إقليم التفاح، عند الساعة 9:20 ‌‎من صباح اليوم، وهي المرة الثانية التي تعلن فيها الجماعة إسقاط هذا الطراز من المسيّرات.‏

وهرمز 450 هي طائرة مسيّرة إسرائيلية متعددة الحمولة من إنتاج شركة (إلبيت سيستمز) لتصنيع الأسلحة التي تتخذ من إسرائيل مقراً.

وكان حزب الله أعلن في بيان عبر تليغرام استهدافه فجر الاثنين "قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية"، وتحقيق "إصابة مباشرة".‏

وبعد غارات إسرائيلية طالت عدة بلدات بمدن الجنوب اللبناني مثل صيدا (نحو 35 كلم من الحدود الجنوبية)، لوّح زعيم "حزب الله" حسن نصر الله في 16 فبراير/شباط الجاري، بتصعيد الهجمات وضرب مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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