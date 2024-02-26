جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّراً من خطورة الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح (جنوب)، فيما يتعلق ببرامج المساعدات الإنسانية.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الاثنين، إن "رفح هي جوهر عملية المساعدات الإنسانية، والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) هي العمود الفقري لهذا الجهد".

وحذّر من أن "أي هجوم إسرائيلي شامل على المدينة لن يكون مرعباً لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجؤوا إليها فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي نقدمها".

وكرّر غوتيريش دعوته "لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)".

وشدّد على أن مجلس الأمن الدولي غالباً ما يكون "في طريق مسدود، وغير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".

وشدّد قائلاً: "نحن بحاجة ماسّة إلى التزام جديد لجميع حقوق الإنسان (المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية) لكونها تنطبق على السلام والأمن، مدعومةً بجهود جادة في التنفيذ والمساءلة.

وأضاف غوتيريش: "علينا ألا نصبح غير مبالين بالانتهاكات المروّعة والمتكرّرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

ورغم إصدار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أوامر مؤقتة لإسرائيل في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا، فإن تل أبيب تواصل يومياً تحدي هذه الأوامر عبر سياسات وإجراءات عسكرية تزيد المعاناة الكارثية لنحو 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة، وفقاً لمصادر محلية وأممية.

وتشمل هذه السياسات استمرار شنّ هجمات مكثفة وعشوائية على غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية الشحيحة أصلاً، ومواصلة الاجتياحات البرية في مناطق سكنية، والاعتداء على مستشفيات ضمن حرب مدمّرة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تلبي المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عموماً سوى 7% من احتياجات السكان من جميع المستلزمات الغذائية والإغاثية، وفقاً لوكالة "الأونروا".

ومنذ اندلاع الحرب، تعاني غزة شحَّ إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وباتت مناطق عديدة في القطاع على شفا المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.