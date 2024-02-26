أعلن الديوان الأميري القطري، في بيان الاثنين، عن لقاء بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بقصر لوسيل بالعاصمة الدوحة، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأفاد البيان أنه استُعرض خلال المقابلة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

وأكد الأمير تميم، وفق ما جاء بالبيان "دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتلعب قطر دوراً رئيسياً بارزاً في الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأحد، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وفداً إسرائيلياً يصل قطر الاثنين، ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" مقابل هدنة مؤقتة للحرب المدمّرة.

وحسب الصحيفة، فإن الوفد الإسرائيلي مكوّن من ممثلين عن جهاز الاستخبارات "الموساد" والجيش، وسيصل إلى قطر الاثنين، رغم أن "حماس" لم تعطِ بعد ردّاً على الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي اتُّفق عليها في قمة باريس.

كما أفادت أنه "من المقرر أن تتطرق المفاوضات إلى كل القضايا المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك قائمة أسماء المحتجزين في غزة الذين سيُفرج عنهم، وهوية الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم".

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات ستبحث أيضاً "عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدن الفلسطينية بقطاع غزة، ووقف جمع المعلومات الاستخباراتية من إسرائيل خلال فترة الهدنة، وعودة محدودة للمواطنين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".

وعقدت محادثات الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وخلّفت الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.