سياسة
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أُعجبت بتحويل غزة إلى مسلخ.. نيويورك تايمز تحقق مع مراسلة إسرائيلية حول غزة
قال موقع إعلامي عبري إن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فتحت تحقيقاً مع مراسلة إسرائيلية لها، أبدت إعجاباً بمنشورات على منصة "إكس" مناصرة لإسرائيل، دعا أحدها لتحويل غزة إلى "مسلخ".
أُعجبت بتحويل غزة إلى مسلخ.. نيويورك تايمز تحقق مع مراسلة إسرائيلية حول غزة
فلسطينيون يحفرون قبور في خان يونس لدفن شهداء العدوان الإسرائيلي / صورة: AFP
26 فبراير 2024

فتحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحقيقاً مع مراسلة إسرائيلية تعمل لصالحها، أبدت إعجاباً بمنشور يدعو لتحويل غزة إلى "مسلخ" و"إعدام السجناء الأمنيين" الفلسطينيين.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، إن "صحيفة نيويورك تايمز تحقق مع صحفية إسرائيلية كتبت تقارير للصحيفة، بعدما أُعجبت بسلسلة منشورات مؤيدة لإسرائيل على الشبكات الاجتماعية، يدعو أحدها لتحويل غزة إلى "مسلخ"، إذا تعرض الرهائن (الإسرائيليين) الذين تحتجزهم (حركة) حماس للأذى".

وأضاف الموقع أن "الصحفية أنات شوارتز (45 عاماً) أبدت إعجابها بمنشور كتبه الصحفي في موقع "والا" (الإسرائيلي) ديفيد مزراحي فيرتهايم، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تشكل، حسب الصحيفة، انتهاكاً لسياستها".

وجاء في منشور فيرتهايم: "إذا لم تجرِ إعادة جميع الرهائن فوراً حوِّلوا القطاع إلى مسلخ. إذا سقطت شعرة من رؤوسهم أعدِموا السجناء الأمنيين (الفلسطينيين). انتهِكوا أي قاعدة في سبيل النصر".

تجدر الإشارة إلى أن شوارتز تعرضت لعديد من الانتقادات والتشكيك في مهنيتها من قبل النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب التقارير التي شاركت في كتابتها في "نيويورك تايمز" وأيدت المزاعم والادعاءات الإسرائيلية، إلى جانب إعجابها بمنشورات على منصة "إكس" مناصرة لإسرائيل وتدعو لقتل الفلسطينيين.

ونقل موقع "واينت" عن "نيويورك تايمز" قولها: "ندرك أن صحفية في إسرائيل عملت معنا قد أبدت إعجاباً بعديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يمثل انتهاكاً غير مقبول، ونراجع الأمر حالياً".

وأشارت إلى أن "سياسة نيويورك تايمز فيما يتعلق بسلوك موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من أن المنشور أو الإعجاب يجب ألا يعبر عن آراء حزبية أو يروج لوجهات نظر سياسية أو يدعم مرشحين أو يدلي بتعليقات مسيئة أو يفعل أي شيء آخر يقوض سمعة الصحفية".

وحسب "واينت"، فإنه "بعد أن أصبح سجل شوارتز على الإنترنت علنياً، علقت حساباتها مؤقتاً، ثم حذفت كثيراً من المحتوى المعني".

وأردف الموقع العبري بأن "صحفيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين اتصلوا بصحيفة نيويورك تايمز وطالبوا بوقف شوارتز عن العمل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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