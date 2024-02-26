سياسة
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الثالث عشر منذ 7 أكتوبر.. الأردن ينفذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة
أعلن الجيش الأردني في بيان الاثنين عن إنزالات جوية تحمل مساعدات غذائية على قطاع غزة. ويعد هذا الإنزال الثالث عشر للجيش الأردني على القطاع.
الثالث عشر منذ 7 أكتوبر.. الأردن ينفذ إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة
القوات المسلحة الأردنية تنفّذ إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على غزة / Others
26 فبراير 2024

نفّذ الجيش الأردني، الاثنين، أربعة إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أنه "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة".

وأضاف البيان: "ضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية".

وأشار إلى أن المساعدات "تحوي مواد إغاثية وغذائية، من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية".

وأوضح أن المساعدات تأتي "تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب" الإسرائيلية.

واستهدفت الإنزالات الجوية بشكل رئيسي "إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر، وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب"، وفق بيان الجيش.

ولفت البيان إلى أن "تكثيف الإنزالات الجوية يأتي نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان (الإسرائيلي)، الذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع".

ويعدّ إنزال اليوم الثالث عشر للجيش الأردني على قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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