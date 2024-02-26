سياسة
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أردوغان: ناقشنا مع أعضاء الكونغرس الأمريكي الخطوات القادمة بشأن طائرات F-16
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تركّز في المرحلة الحالية على موضوع طائرات F-16 أكثر من طائرات F-35. ولفت إلى أن اجتماعه الأخير بعضوَي الكونغرس الأمريكي تطرّق إلى هذا الموضوع.
أردوغان: ناقشنا مع أعضاء الكونغرس الأمريكي الخطوات القادمة بشأن طائرات F-16
أردوغان يدلي بتصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة / صورة: AA
26 فبراير 2024

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه ناقش خلال لقائه مع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي، الخطوات القادمة بشأن طائرات F-16".

وقال الرئيس أردوغان في تصريحات صحفية، الاثنين، عقب مشاركته في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة: "ناقشنا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخطوات التي سنتخذها بشأن طائرات "F-16""، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وكريس مورفي إلى تركيا.

وفيما إذا كان هذا اللقاء يشرع الباب أمام عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "F-35"، أفاد الرئيس أردوغان بأن أنقرة تركز حالياً على موضوع مقاتلات "F-16" أكثر من "F-35".

يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أعطى مؤخراً الضوء الأخضر لبيع 40 مقاتلة "F-16" جديدة إلى تركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي من مقاتلات "F-16".

وعلى صعيد منفصل، قال الرئيس التركي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب له خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الاثنين، عن بالغ ترحيبه بمواقف تركيا على الساحة الدولية.

ورداً على سؤال حول موعد زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا، ذكر الرئيس أردوغان أن الزيارة "ليست في القريب العاجل"، لكن بوتين أبلغه بأنه "سيجري الزيارة من دون تأخير".

كما هنّأ بوتين، الرئيس أردوغان بعيد ميلاده الـ70، وشكره على مساهماته في تعزيز العلاقات التركية-الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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