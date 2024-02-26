سياسة
2 دقيقة قراءة
السويد تصف تصديق برلمان المجر على انضمامها إلى الناتو بـ"يوم تاريخي"
وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تصديق البرلمان المجري على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بـ"اليوم التاريخي"، كما أكدت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي أن بلادها ستسهم في تعزيز أمن الحلف.
السويد تصف تصديق برلمان المجر على انضمامها إلى الناتو بـ"يوم تاريخي"
برلمان المجر يصدّق على انضمام السويد إلى حلف الناتو والأخيرة تعتبره "يوماً تاريخياً" / صورة: AA
26 فبراير 2024

اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تصديق البرلمان المجري على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوماً تاريخياً.

وقال كريسترسون في منشور عبر منصة إكس: "إنه يوم تاريخي. لقد وافقت برلمانات جميع دول الناتو على عضوية السويد في الناتو".

وأضاف: "نحن على استعداد لتحمل مسؤوليتنا تجاه أمن الناتو".

بدورها قالت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، في منشور على إكس: "إن بلادنا في طريقها لتصبح العضو الثاني والثلاثين في الناتو"، مؤكدة أن السويد ستسهم في تعزيز أمن الحلف.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية السابقة آن ليند: "تصبح السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي وستجعل بلادنا الحلف أقوى وأكثر أماناً"، وتابعت: "إنه يوم جيد للأمن والتعاون".​​​​​​​

وصدّق البرلمان المجري، الاثنين، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتنال استوكهولم تصديق جميع الدول الأعضاء على انضمامها إلى الحلف.

وفي 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، صدّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us