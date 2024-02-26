اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تصديق البرلمان المجري على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوماً تاريخياً.

وقال كريسترسون في منشور عبر منصة إكس: "إنه يوم تاريخي. لقد وافقت برلمانات جميع دول الناتو على عضوية السويد في الناتو".

وأضاف: "نحن على استعداد لتحمل مسؤوليتنا تجاه أمن الناتو".

بدورها قالت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، في منشور على إكس: "إن بلادنا في طريقها لتصبح العضو الثاني والثلاثين في الناتو"، مؤكدة أن السويد ستسهم في تعزيز أمن الحلف.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية السابقة آن ليند: "تصبح السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي وستجعل بلادنا الحلف أقوى وأكثر أماناً"، وتابعت: "إنه يوم جيد للأمن والتعاون".​​​​​​​

وصدّق البرلمان المجري، الاثنين، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتنال استوكهولم تصديق جميع الدول الأعضاء على انضمامها إلى الحلف.

وفي 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، صدّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.