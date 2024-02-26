اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تصديق البرلمان المجري على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوماً تاريخياً.
وقال كريسترسون في منشور عبر منصة إكس: "إنه يوم تاريخي. لقد وافقت برلمانات جميع دول الناتو على عضوية السويد في الناتو".
وأضاف: "نحن على استعداد لتحمل مسؤوليتنا تجاه أمن الناتو".
بدورها قالت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، في منشور على إكس: "إن بلادنا في طريقها لتصبح العضو الثاني والثلاثين في الناتو"، مؤكدة أن السويد ستسهم في تعزيز أمن الحلف.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السويدية السابقة آن ليند: "تصبح السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي وستجعل بلادنا الحلف أقوى وأكثر أماناً"، وتابعت: "إنه يوم جيد للأمن والتعاون".
وصدّق البرلمان المجري، الاثنين، على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتنال استوكهولم تصديق جميع الدول الأعضاء على انضمامها إلى الحلف.
وفي 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، صدّق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.