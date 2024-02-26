أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، الاثنين، بوقوع هجوم أمريكي-بريطاني بغارتين جويتين، على محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت القناة إن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"، من دون تفاصيل.

وقبل ساعات، أعلنت الجماعة استهداف منطقة رأس عيسى بثلاث غارات أمريكية-بريطانية، من دون ذكر نتائجها.

وتعد مديرية الصليف من أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحوي ميناء بحرياً حيوياً، وفق إعلام يمني.

كما تُصنّف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي ثلاثة موانٍ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة النفط الأمريكية (تورم ذرو) في خليج عدن بصواريخ بحرية، وهو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح اليوم الاثنين.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 16 فبراير/شباط الجاري، دخل حيّز التنفيذ التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي "منظمة إرهابية دولية"، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

ومع تعرّضهم لغارات من واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية، ويشترطون لوقف هجماتهم إنهاء الحرب على غزة.