سياسة
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العدالة والتنمية التركي: فيتو أمريكا ضد غزة "لطخة عار" سيسجلها التاريخ
وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، استخدام واشنطن حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن ضد أي مبادرات أو مشاريع قرارات تهدف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ"لطخة عار مخزية" سيسجلها التاريخ للولايات المتحدة.
العدالة والتنمية التركي: فيتو أمريكا ضد غزة "لطخة عار" سيسجلها التاريخ
حزب "العدالة والتنمية" التركي يعتبر الفيتو الأمريكي ضد غزة "لطخة عار مخزية" / صورة: AA
26 فبراير 2024

شنّ المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، اليوم الاثنين، هجوماً حاداً على الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد أي مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار بغزة.

واعتبر جليك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في أنقرة، أن استخدام واشنطن الفيتو ضد أي مبادرة من شأنها إيقاف إسرائيل أو إرسال رسالة قوية لتل أبيب "خطوة سيسجلها التاريخ لطخة عار مخزية للولايات المتحدة".

ولفت كذلك إلى "الإفلاس الأخلاقي والسياسي لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، التي ترتكب إبادة جماعية" في غزة.

وأشار إلى فشل المنظومة الدولية في وضع حدٍّ للهجمات الإسرائيلية على غزة، معتبراً أن الأحداث أظهرت أن "الآليات الدولية باتت عديمة الجدوى تماماً".

وذكر أن صراع القوى بين أعضاء مجلس الأمن الدولي أدى إلى استمرار "الإبادة الجماعية التي يموت فيها طفل كل 10 دقائق".

وعن جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار إلى بذل الرئيس جهوداً دبلوماسية حثيثة من أجل غزة وإجرائه زيارات لدول في المنطقة بما في ذلك الجزائر ومصر، لتعزيز الموقف المشترك بهذا الخصوص.

وأكد جليك أن غزة ستظل على رأس أولويات تركيا "التي ستواصل فعل ما بوسعها من أجل ضمان وقف إطلاق النار وقيام دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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