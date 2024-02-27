سياسة
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تحذيرات أممية من وقوع "كارثة" بسبب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح
نبَّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على رفح ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين، وأن الأمر سيكون "كارثيّاً" على السكان المدنيين المحاصَرين هناك.
تحذيرات أممية من وقوع "كارثة" بسبب الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح
النازحون الفلسطينيون في رفح يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية بسبب الحرب / صورة: AA
27 فبراير 2024

حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من وقوع كارثة على أكثر من 1.4 مليون مدني في رفح جنوب قطاع غزة قد تتسبب فيها العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة.

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسيف، كاثرين راسل، في مقال نشرته على "CNN" تحت عنوان "الألم الذي لا يصدق لأطفال غزة"، إن عدد سكان رفح، الذي يقل عن 300 ألف نسمة ارتفع إلى 1.4 مليون مع نزوح اللاجئين من الشمال بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوردت راسل أن التقديرات "تشير إلى أن ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة أصيبوا بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وأن 70% أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الأخيرين".

وحذرت المسؤولة الأممية من أن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على رفح ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين وأن الأمر سيكون "كارثيّاً" على السكان المدنيين المحاصَرين هناك.

وشددت على أنه إذا لم تُمنع الهجمات الإسرائيلية على رفح ويجري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن الأطراف المعنية "ستتحمل مسؤولية مقتل مزيد من الأطفال، إلى جانب آلاف الأطفال الذين فقدوا أرواحهم حتى الآن".

وفي وقت سابق الاثنين، شددت يونيسيف على أن إيصال المساعدات "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لأطفال غزة، في ظل حرب إبادة وتجويع إسرائيلية مستمرة منذ أشهر على القطاع.

وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إن "الاحتياجات الفورية من مياه وغذاء ودواء ووقود في القطاع هائلة"، مشددة على أن "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري يوفّر أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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