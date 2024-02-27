استشهد ثلاثة شباب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها محافظة طوباس بالضفة الغربية، بينهم أحمد دراغمة، قائد كتيبة طوباس، التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

واستهدفت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي في مخيم الفارعة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، إذ مُنعت فرق الهلال الأحمر من الوصول إليه وانتشال جثمانه، كما وقعت اشتباكات في أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس أدت إلى استشهاد فلسطيني آخر.

ودمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في مخيم الفارعة ونفذت جرَّافاته أعمال حفر للطرقات والمنازل، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات عديدة، قبل أن تنسحب منها. كما داهمت قوات الاحتلال منازل في طوباس بحجة البحث عن مطلوبين.

وأفادت منصات فلسطينية بالإعلان عن إضراب شامل في طوباس تنديداً بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته في المدينة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة ليلة الثلاثاء.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحمت القوات كذلك مناطق مختلفة في المدينة واعتقلت أسيراً محرَّراً كان مصاباً بعد تسلل وحدات خاصة إلى نابلس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين إثر اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحامها مدينة يطا ومنطقة سنجر بمدينة الخليل جنوبي الضفة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما ودهمت مبنى سكنيّاً في حي الطيرة وسط محافظة رام الله، واقتحمت بلدة جبع في جنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات اعتقال طالت عدة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة، بينهم عدد من العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بعد مداهمة مبنى تابع لبلدية المدينة في نابلس.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام يومية طالت جميع مدن ومناطق الضفة الغربية، اعتقلت خلالها نحو 7200 فلسطيني، حسب مصادر رسمية، بالإضافة إلى قتلها 410.