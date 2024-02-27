سياسة
3 دقيقة قراءة
حماس ترحّب برفض قادة أوروبيين اجتياح إسرائيل لرفح
أشادت "حماس" بتصريحات قادة أوروبيين أعربوا فيها عن رفضهم الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه التصريحات "لا تُعفيهم من مسؤولياتهم عن منع الهجوم".
حماس ترحّب برفض قادة أوروبيين اجتياح إسرائيل لرفح
جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا / صورة: AFP
27 فبراير 2024

رحّبت حركة حماس برفض قادة دول أوروبية الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشدّدة على أن هذا الرفض "لا يعفيهم من مسؤوليتهم عن منع الهجوم".

وقالت الحركة، في بيان الاثنين: "تصريحات قادة دول أوروبية برفضهم العدوان الصهيوني على مدينة رفح، وآخرها تصريح المستشار الألماني شولتز الذي أعرب فيه عن رفضه القاطع الهجوم على رفح، هي تصريحات محل ترحيب".

وأوضحت أن تصريحات القادة "لا تُعفيهم من مسؤولياتهم عن منع الهجوم الإجرامى على رفح، التي ينزح إليها قرابة مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، خصوصاً مع استمرار تلك الحكومات في توريد السلاح للجيش الصهيوني ليمضي في حرب الإبادة التي يشنُّها ضد الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال شولتز في تصريحات صحفية: "نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح، كثير من الناس فروا إلى هناك حاليّاً، ولا يوجد أمامهم بديل للهروب، ولا يمكنهم أن يكونوا آمنين، يجب منع وقوع كارثة إنسانية".

كما أعرب متحدث الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، الأسبوع الماضي، عن "القلق البالغ" إزاء تصريحات إسرائيل عزمها شن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ مواقف عملية وجدية بمنع الكيان (الإسرائيلي) من الاستمرار في حربه الإجرامية ضد شعبنا، والعمل كذلك بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الكيان بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

ورغم التحذيرات الدولية، تبدو إسرائيل ماضية قُدماً في مخططها لاجتياح رفح، إذ بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت"، مساء الأحد، خطة "إجلاء" الفلسطينيين من المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، في بيان: "استعرض الجيش الإسرائيلي في أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة"، وفق ادعائه.

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، فإن موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري قال إن "الحديث يدور عن رفح".

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us