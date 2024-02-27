رحّبت حركة حماس برفض قادة دول أوروبية الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشدّدة على أن هذا الرفض "لا يعفيهم من مسؤوليتهم عن منع الهجوم".

وقالت الحركة، في بيان الاثنين: "تصريحات قادة دول أوروبية برفضهم العدوان الصهيوني على مدينة رفح، وآخرها تصريح المستشار الألماني شولتز الذي أعرب فيه عن رفضه القاطع الهجوم على رفح، هي تصريحات محل ترحيب".

وأوضحت أن تصريحات القادة "لا تُعفيهم من مسؤولياتهم عن منع الهجوم الإجرامى على رفح، التي ينزح إليها قرابة مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، خصوصاً مع استمرار تلك الحكومات في توريد السلاح للجيش الصهيوني ليمضي في حرب الإبادة التي يشنُّها ضد الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال شولتز في تصريحات صحفية: "نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح، كثير من الناس فروا إلى هناك حاليّاً، ولا يوجد أمامهم بديل للهروب، ولا يمكنهم أن يكونوا آمنين، يجب منع وقوع كارثة إنسانية".

كما أعرب متحدث الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، الأسبوع الماضي، عن "القلق البالغ" إزاء تصريحات إسرائيل عزمها شن هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ مواقف عملية وجدية بمنع الكيان (الإسرائيلي) من الاستمرار في حربه الإجرامية ضد شعبنا، والعمل كذلك بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الكيان بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

ورغم التحذيرات الدولية، تبدو إسرائيل ماضية قُدماً في مخططها لاجتياح رفح، إذ بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت"، مساء الأحد، خطة "إجلاء" الفلسطينيين من المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، في بيان: "استعرض الجيش الإسرائيلي في أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة"، وفق ادعائه.

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، فإن موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري قال إن "الحديث يدور عن رفح".

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.