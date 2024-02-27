تجاهلت وسائل إعلام أمريكية شهيرة وفاة الطيار الأمريكي، آرون بوشنل، بعد إضرام النار في جسده تضامناً مع فلسطين واحتجاجاً على الحرب الإسرائيلية ضد غزة، فيما أثارت الواقعة عاصفة من الإشادات العربية الواسعة.

وأطلق مغردون وناشطون عرب على الطيار الأمريكي "بوعزيزي أمريكا"، في إشارة إلى محمد البوعزيزي رمز "ثورة الياسمين" التونسية عام 2011، الذي توفي بالطريقة نفسها احتجاجاً على إهانة تعرَّض لها من السلطات التونسية حينها.

وأصبح مشهد العسكري الأمريكي موضوعاً ساخناً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك، فضَّلت الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها المتعلقة بآرون بوشنل (25 عاماً)، عدم ذكر السبب الذي دفعه لإحراق نفسه.

قصة بوشنل

وأعلنت شرطة واشنطن، الاثنين، وفاة الطيار، الذي يخدم في القوات الجوية الأمريكية، آرون بوشنل، بعد إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية "تنديداً بجريمة الإبادة في غزة".

وتوجه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب وقوداً على رأسه وأضرم النار وهو يصرخ مراراً "الحرية لفلسطين" حتى توقف عن التنفس.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل: "سأنظم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وأظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: "هل يمكنني مساعدتك؟"، و"استلقِ على الأرض"، فيما قال شرطي آخر: "نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدساً".

الأكثر تداولاً

وكانت عبارة الجندي الأمريكي من الكلمات المتداولة بكثرة على منصة "إكس" بعدة دول عربية، وأطلق مغردون عرب وصف "بوعزيزي أمريكا" على الطيار الأمريكي، مشيدين بإقدامه على الاحتجاج نصرة لفلسطين بعبارات من قبيل "‏بوعزيزي أمريكا مات وهو يقول الحرية لفلسطين".

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، أقدم التونسي محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات المحلية عربةً كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وعدم قبول شكواه.

وتوفي البوعزيزي لاحقاً متأثراً بالحروق، وهي الحادثة التي أشعلت فتيل "ثورة الياسمين" بتونس وبات البوعزيز رمزاً لها.

تعتيم غربي

ورغم أن صحفا أمريكية شهيرة مثل نيوزويك وواشنطن بوست و"سي إن إن" ووكالات غربية غطَّت حادث الطيار الأمريكي، فإن تلك المنصات لم تُقدم على ذكر سبب إحراق الجندي آرون بوشنل نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

كما عمدت صحيفة نيويورك تايمز وموقع "سي إن إن" إلى التطرق إلى الخبر دون ذكر "فلسطين أو ‎غزة" باعتبارها سبباً وحيداً أدى إلى احتجاج الطيار الأمريكي وإضرام النار في نفسه، ومن ثم وفاته.

ونشر رئيس مجلس إدارة منظمة "الرؤية الوطنية" (PVA) وممثلها في الأمم المتحدة، محمد صفا، صورة بوشنل بين ألسنة اللهب وقال: "هذه الصورة يجب أن تأخذ مكانها في الصفحة الأولى لجميع صحف العالم".

بدورها، لفتت الكاتبة والباحثة في المجلس الوطني الإيراني-الأمريكي، آسال راد، إلى عناوين الأخبار التي نشرتها نيويورك تايمز ورويترز و"سي إن إن" وواشنطن بوست بشأن إضرام بوشنل النار في نفسه.

وأشارت راد إلى أن عناوين الوسائل الإعلامية المذكورة لم تتطرق إلى سبب حرق العسكري الأمريكي نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".