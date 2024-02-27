نقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، عن مصدر كبير مقرَّب من "محادثات باريس"، أن حماس تلقّت مسوَّدة مقترح من المحادثات تتضمن وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً، وتبادلاً للأسرى.

وقال المصدر إنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، ستُصلَح المستشفيات والمخابز في غزة، وتدخل 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يومياً، وتُوصَّل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.

وتنصّ المسودة أيضاً على إطلاق حماس سراح 40 محتجَزاً إسرائيلياً، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، فيما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 أسير فلسطيني دون إعادة اعتقالهم.

في السياق ذاته قالت مصادر لقناة الجزيرة، إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية والذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "جلعاد شاليط" عام 2011، مقابل الإفراج عن 40 أسيراً إسرائيلياً من النساء وكبار السن.

وذكرت المصادر أن إسرائيل اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

وأضافت أن تل أبيب قبلت طلب حماس زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يومياً.

لكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إن العودة الكاملة للمدنيين إلى شمالي القطاع "لن تحدث إلا بعد عودة جميع المحتجَزين الإسرائيليين" في قطاع غزة.

ومساء الاثنين عقد ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، جولة أولى من المحادثات في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين، تناولت الجوانب الإنسانية لمقترَح صفقة الأسرى.

ووَفقاً لمسؤولين إسرائيليين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مفاوضيه التشديد على عدم السماح بعودة بعض الأسرى الفلسطينيين (مثل أعضاء حماس الذين أُدينوا بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاماً طويلة) إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية عندما يُفرَج عنهم بموجب صفقة التبادل المقترحة.

والجمعة عُقدت محادثات في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.