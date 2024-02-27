أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم تنفيذ "عمليات عسكرية" في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل.

وقال بايدن، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "رمضان يقترب، وكان الاتفاق بين الإسرائيليين على عدم شن أي عمليات عسكرية خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتاً لإخراج جميع الرهائن".

وأوضح بايدن أن إسرائيل تعهدت بتمكين الفلسطينيين من الإجلاء من رفح جنوب قطاع غزة "قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس"، وفق تعبيره.

وأضاف أن الاتفاق من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار في أثناء تبادل إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع "استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين بأعداد كبيرة".

وكان بايدن صرح، أمس الاثنين، في معرض رده على سؤال عن توقيت وقف إطلاق النار في غزة بأنه يأمل أن يحدث ذلك حتى نهاية هذا الأسبوع، وأضاف: "مستشاري للأمن القومي أخبرني بأننا قريبون.. آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".

والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه "ينبغي عدم المُضي قُدماً في عملية عسكرية بمدينة رفح دون وجود خطة واضحة لحماية المدنيين".

وأشار سوليفان، في تصريح لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إلى أن "رفح تضم أكثر من مليون شخص، أُجبروا على النزوح إلى هذه المنطقة الصغيرة نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الأخرى من ناحية".

واستطرد: "وهي المنطقة التي تستقبل المساعدات الإنسانية التي تدعم السكان بأنحاء القطاع من جهة أخرى".

وبالنظر إلى هذين العاملين، خلص سوليفان إلى أنه "ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة فيها قبل وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق للصحفيين، إن اجتياح رفح قد يؤجَّل "قليلاً" إذا قدَّمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تُفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع.

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها، باعتبارها آخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".