أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء استهداف قاعدة ميرون شمال إسرائيل "بدفعة صاروخية كبيرة"، ردّاً على ‏قصف مدينة بعلبك شرقيّ لبنان الاثنين.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه ‌‎استهدفوا ‌"‏عند ‏الساعة 8:00‌ ‎من صباح اليوم (6:00ت.غ)، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".‏

وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردّاً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "رُصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة ميرون دون وقوع إصابات أو أضرار"، كما "دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه "رُصدَ إطلاق ما بين 30 و40 صاروخاً، اعتُرضَ عدد منها"، دون أن توضح مكان سقوط البقية، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

وأمس الاثنين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف 3 أهداف لحزب الله في منطقة بعلبك، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرّضت للهجوم منذ بداية الحرب، وفق المصدر ذاته.

وأورد جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله، ردّاً على إطلاق الحزب صواريخ "أرض-جو" على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "زيك" (هرمز 450) وإسقاطها الاثنين.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية، ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.