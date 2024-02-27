سياسة
3 دقيقة قراءة
رداً على ‏قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون بـ"دفعة صاروخية كبيرة"
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قاعدة ميرون العسكرية شمال إسرائيل "بدفعة صاروخية كبيرة"، وذلك ردّاً على ‏إعلان جيش الاحتلال قصفه 3 أهداف للحزب في منطقة بعلبك.
رداً على ‏قصف بعلبك.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون بـ"دفعة صاروخية كبيرة"
استمرار التوتر العسكري على الحدود جنوبيّ لبنان بين جيش الاحتلال وحزب الله / صورة: Reuters Archive
27 فبراير 2024

أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء استهداف قاعدة ميرون شمال إسرائيل "بدفعة صاروخية كبيرة"، ردّاً على ‏قصف مدينة بعلبك شرقيّ لبنان الاثنين.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه ‌‎استهدفوا ‌"‏عند ‏الساعة 8:00‌ ‎من صباح اليوم (6:00ت.غ)، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".‏

وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردّاً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "رُصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة ميرون دون وقوع إصابات أو أضرار"، كما "دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه "رُصدَ إطلاق ما بين 30 و40 صاروخاً، اعتُرضَ عدد منها"، دون أن توضح مكان سقوط البقية، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

وأمس الاثنين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف 3 أهداف لحزب الله في منطقة بعلبك، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرّضت للهجوم منذ بداية الحرب، وفق المصدر ذاته.

وأورد جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله، ردّاً على إطلاق الحزب صواريخ "أرض-جو" على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "زيك" (هرمز 450) وإسقاطها الاثنين.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية، ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us